Заместитель коммисара НХЛ: Нет конкретных сроков для принятия решения по участию игроков в ОИ-2022

Заместитель коммисара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал слова главы ИИХФ Рене Фазеля о том, что решение об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года будет принято в начале следующей недели.

«Наши переговоры продолжаются. Нет конкретных сроков для принятия решения», - цитирует ТАСС функционера.

Ранее Фазель заявил, что в переговорах задействованы, Международная федерация хоккея, НХЛ и Международный олимпийский комитет.

Добавим, что Олимпийские игры в Пекине должны состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.