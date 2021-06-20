Хоккейный «Спартак» готов оказать помощь певице MakSим

Хоккейный клуб «Спартак» выразил намерение оказать любую помощь певцу МакSим, которая 15 июня была госпитализирован и сейчас находится в искусственной коме. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы клуба.

В субботу стало известно, что МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), госпитализированная на следующий день после концерта в Казани, впала в кому. Исполнительница выступала при температуре более 39 градусов и был госпитализирована с пневмонией (поражено 40% легких). Несмотря на все симптомы, тест на коронавирус оказался отрицательным.

«В клубе следят за ее состоянием. Мы связались с представителем певицы, предложили любую помощь», - сказали в пресс-службе.

Песня «Знаешь ли ты» пользуется большой популярностью как среди футбольных, так и хоккейных болельщиков многих российских клубов, включая московский «Спартак».