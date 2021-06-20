Барыс покинули четыре хоккеиста

Четыре игрока системы «Барыса» продолжат карьеру в других клубах.
Как сообщает официальный сайт команды, по обоюдному согласию сторон контракт с голкипером Денисом Каратаевым был расторгнут. Соглашения об отказе от подписания контракта были заключены с защитником Никитой Клещенко, а также с нападающими Саяном Данияром и Андреем Яковлевым. Все трое не приняли ранее поданные квалификационные предложения.
Ранее стало известно, что «Барыс» подписал контракт с вратарем сборной Казахстана Никитой Бояркиным.
источник: ХК «Барыс»