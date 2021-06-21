Михаил Мишустин: Правительство выделит для ледовой арены в Омске еще 2,5 миллиарда рублей

Правительство России выделит Омской области дополнительно 2,5 миллиарда рублей на создание ледового комплекса к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со своими заместителями.

«Это большие и сложные объекты, поэтому федеральный центр помогает регионам с финансированием этих работ. В этом году правительство дополнительно выделит Омской области более 2,5 миллиарда рублей на строительство спорткомплекса «Арена», - сказал Мишустин.

Председатель Правительства добавил, что строительство двух ледовых арен должно быть завершено в следующем году, а турнир пройти на высоком уровне.