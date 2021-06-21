СМИ: «Вашингтон» продолжит переговоры с Овечкиным после драфта расширения

«Вашингтон» продолжает переговоры о новом соглашении с российским нападающим Александром Овечкиным.

Как сообщает издание The Athletic, обе стороны заинтересованы в подписании контракта. Он может быть заключен после драфта расширения, когда в лигу вступит новый клуб «Сиэтл Кракен».

Отмечается, что сейчас Овечкин находится в статусе неограниченно свободного агента. Это позволит столичному клубу не защищать права на 35-летнего хоккеиста на предстоящем драфте.

Напомним, что россиянин всю карьеру в НХЛ провел в составе «Вашингтона», забросив за команду 730 шайб.