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22 июня 06:26
автор: Степан Шереметьев

Хет-трик ассистов Кучерова помог «Тампе» разгромить «Айлендерс», Василевский оформил шатаут

Встреча прошла на льду «Амали Арены».

В пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс» - 8:0.

В составе победителей по две шайюы забросили Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. Также по голу забили Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн. Форвард «молний» Никита Кучеров записал на свой счет хет-трик из результативных передач. Вратарь Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 21 бросок. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 24 минуты, закончив матч с показателем полезности »+1».

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов в первые 15 минут пропустил три шайбы. После этого тренерский штаб принял решеение заменить стража ворота на его соотечественника Илью Сорокина, который в итоге пропустил пять голов.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч команды проведут 24 июня.

источник: «Советский спорт»
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