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22 июня 07:23
автор: Степан Шереметьев

Василевский вышел на первое место по победам в Кубке Стэнли-2021 среди голкиперов

«Тампа-Бэй» забросила в ворота «Айлендерс» восемь шайб.

В пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» разгромила «Айлендерс» - 8:0.

Третьей звездой встречи стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Россиянин оформил шатаут, отразив 21 бросок.

Таким образом, голкипер одержал 11-ю победу в текущем плей-офф и вышел в единоличные лидеры, обогнав Кэри Прайса («Монреаль»), у которого десять выигранных матчей.

Также Василевский вплотную приблизился к клубному рекорду по шатаутам в плей-офф, который принадлежит сразу двоим вратарям - Николаю Хабибулину и Бену Бишопу (по пять).

Напомним, что счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч команды проведут 24 июня.

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