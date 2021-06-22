Василевский вышел на первое место по победам в Кубке Стэнли-2021 среди голкиперов

В пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» разгромила «Айлендерс» - 8:0.

Третьей звездой встречи стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Россиянин оформил шатаут, отразив 21 бросок.

Таким образом, голкипер одержал 11-ю победу в текущем плей-офф и вышел в единоличные лидеры, обогнав Кэри Прайса («Монреаль»), у которого десять выигранных матчей.

Также Василевский вплотную приблизился к клубному рекорду по шатаутам в плей-офф, который принадлежит сразу двоим вратарям - Николаю Хабибулину и Бену Бишопу (по пять).

Напомним, что счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч команды проведут 24 июня.