Кучеров повторил достижение Малкина в Кубке Стэнли

В пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» разгромила «Айлендерс» - 8:0.

Форвард «молний» Никита Кучеров записал на свой счет три ассиста. Россиянин продлил серию с голевыми передачами (2+13) до восьми игр. За последние 20 лет только трем хоккеистам удавалось выдать большую серию - Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Йохан Франзен (по девять матчей).

Напомним, что в розыгрыше Кубка Стэнли-2013 нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин также отметился результативными передачами в восьми матчах подряд. Кучеров повторил достижение форварда «Пингвинз».

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч команды проведут 24 июня.