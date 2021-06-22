«Авангард»: стоимость проекта строительства новой арены в Омске осталась прежней.

Руководство «Авангарда» опровергло информацию об увеличении стоимости проекта строительства новой арены Омска.

«Общая стоимость проекта согласно концессионному соглашению, подписанному сторонами 20 марта 2020 года – 12 млрд рублей. Стороны выполняют свои обязательства в соответствии с графиком», — сообщается в заявлении «Авангарда» на официальном сайте клуба.

В клубе отметили, что первая часть транша из бюджета региона в размере 2,4 миллиарда рублей была выделена в ноябре прошлого года. В июне 2021-го российское правительство одобрило выделение Омской области трансфера на сумму 2,6 млрд рублей. В бюджете регионе предусмотрено еще 395,8 млн рублей на этот год. Остальную сумму вкладывает генеральный спонсор клуба.