Ротенберг назначен генеральным директором СКА

Вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг назначен на должность генерального директора.

Как сообщает официальный сайт армейцев, решение принято советом директоров клуба. Ранее пост гендиректора занимал Андрей Точицкий. Он переведен на должность исполнительного директора СКА.

«В будущем перед СКА стоят еще более амбициозные спортивные и коммерческие задачи, и изменения в структуре руководства клуба направлены на достижение максимальных результатов по всем направлениям», — отмечается на сайте клуба.

Добавим, что Ротенберг занимает должность вице-президента СКА с 2011 года. Также он является первым вице-президентом ФХР и руководителем штаба сборных команд России.

Напомним, что в минувшем сезоне СКА проиграл в полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА со счетом 2-4.