Экс-гендиректор «Торпедо» Голубовский, обвиняемый в растрате, объявлен в розыск

Бывший гендиректор нижегородского «Торпедо» Ян Голубовский объявлен в розыск.

Как сообщает ТАСС, функционер не явился на судебное заседание. Голубовский обвиняется в растрате денег из бюджета «Торпедо». Вместе с исполнительным директором и заместителем директора по финансам он может быть причастен к присвоению 17 миллионов рублей.

Отмечается, что заседание по этому делу откладывалось более 20 раз, три последних раза Голубовский не явился в суд.

Добавим, что Ян работал генеральным директором «Торпедо» в сезоне 2018-19, а в следующем - генеральным менеджером клуба.