Источник: Тарасенко может перейти в «Калгари»

Нападающий «Сент-Луис» Владимир Тарасенко может продолжить карьеру в «Калгари». Об этом сообщает The Hockey Writers.

По информации источника, «Флеймз» могут отдать «Блюз» 23-летнего форварда Мэттью Ткачака в обмен на Тарасенко.

Отмечается, что Ткачак недоволен последними результатами команды и может запросить обмен. В свою очередь, «Сент-Луис» готов расстаться с 29-летним Тарасенко, который в последние сезоны пропустил много времени из-за травм.

Напомним, в регулярном чемпионате-2020/21 Тарасенко провел 24 матча и набрал 14 (4+10) очков. Также на его счету четыре матча в плей-офф, в которых он забил два гола. «Блюз» в первом раунде Кубка Стэнли проиграли «Колорадо Эвеланш» - 0-4 в серии.