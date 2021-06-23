Ламорелло признан генеральным менеджером года в НХЛ

Лу Ламорелло из «Айлендерс» стал обладателем приза Джима Грегори как лучший генеральный менеджер регулярного сезона в НХЛ.

Победитель этой ежегодной награды определяется голосованием среди генеральных менеджеров НХЛ, представителей лиги и журналистов после второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Отметим, что Ламорелло является единственным двукратным обладателем этого приза. Впервые он получил его в прошлом году.

Напомним, что специалист проводит третий сезон в «Айлендерс» и во второй раз подряд выводит команду в третий раунд плей-офф. Она заняла четвертое место в Восточном дивизионе, получив последнюю путевку в розыгрыш Кубка Стэнли. На данный момент «Нью-Йорк» уступает «Тампа-Бэй Лайтнинг» в полуфинальной серии до четырех побед со счетом 2-3. Шестой матч состоится в 24 июня в 03:00 (мск).