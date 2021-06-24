«Айлендерс» в овертайме переиграли «Тампу-Бэй» и сравняли счет в серии плей-офф Кубка Стэнли

«Айлендерс» на своем льду победили «Тампу-Бэй» со счетом 3:2 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

В составе «молний» отличились Брэйден Пойнт (17-я минута матча) и Энтони Сирелли (33).

У «островитян» в основное время забивали Джордан Эберле (35) и Скотт Мэйфилд (52), а уже в овертайме победу «Айлендерс» принесла шайба Энтони Бовилье (62).

Вратарь нью-йоркского клуба Семен Варламов отразил 22 броска по своим воротам. В свою очередь голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский сделал 25 севов, его одноклубник Никита Кучеров из-за травмы покинул матч на первой минуте.

Таким образом, счет в серии стал 3-3, решающая игра пройдет 26 июня в Тампе