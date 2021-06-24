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«Айлендерс» в овертайме переиграли «Тампу-Бэй» и сравняли счет в серии плей-офф Кубка Стэнли
24 июня 08:31
автор: Максим Скороходов

«Айлендерс» в овертайме переиграли «Тампу-Бэй» и сравняли счет в серии плей-офф Кубка Стэнли

Финалист определиться в решающем седьмом матче.

«Айлендерс» на своем льду победили «Тампу-Бэй» со счетом 3:2 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

В составе «молний» отличились Брэйден Пойнт (17-я минута матча) и Энтони Сирелли (33).

У «островитян» в основное время забивали Джордан Эберле (35) и Скотт Мэйфилд (52), а уже в овертайме победу «Айлендерс» принесла шайба Энтони Бовилье (62).

Вратарь нью-йоркского клуба Семен Варламов отразил 22 броска по своим воротам. В свою очередь голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский сделал 25 севов, его одноклубник Никита Кучеров из-за травмы покинул матч на первой минуте.

Таким образом, счет в серии стал 3-3, решающая игра пройдет 26 июня в Тампе

НХЛ

Кубок Стэнли

Полуфинал

6-й матч

«Нью-Йорк Айлендерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: 0:1 Пойнт (Сирелли), 16:02

0:2 - Сирелли (Палат), 32:36

1:2 - Эберлее (Барзэл, Грин), 51:16

2:2 - Мэйфилд (Барзэл, Пелеч), 51:16

3:2 - Бовилье, 61:08

Вратари: Варламов - Василевский

Счет в серии: 3-3

источник: «Советский спорт»
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