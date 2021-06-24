Джон Купер: Я не сомневаюсь, что ребята отдадут все, что у них есть

Главный тренер «Тампы» поделился ожиданиями от полуфинального матча против «Айлендерс» (3-3).



«Не сомневаюсь, что ребята все равно выложатся на льду на все сто. Да, мы не играли седьмые матчи ни в прошлом году, ни в этом году. Но мы через многое прошли. Были случаи, когда мы не заканчивали серию, когда могли, но делали это в следующей встрече. К счастью, теперь у нас тоже появилась такая возможность. Мы должны это использовать», - цитирует Купер официальный сайт НХЛ.

Напомним, в начале шестого матча в серии российский нападающий Никита Кучеров получил травму и вынужден был покинуть лед. Форвард может не сыграть в финальном матче между этими командами.