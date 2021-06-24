Тренер «Тампы-Бэй» заявил, что Кучерова травмировали умышлено

Тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер согласился с тем, что нападающего его команды Никиту Кучерова умышленно вывели из игры в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс».

«Странно было бы думать иначе. Не могу сказать, что написано в правилах лиги, однако арбитр находился очень близко к этому моменту, но сказал, что ничего не видел. Возможно, мы проиграли, потому что нам не хватало Никиты», - приводит слова Купера RT.

Дрбавим, что Кучерова сначала толкнул в спину Скотт Мейфилд, после чего россиянин у борта получил силовой прием от Мэтью Барзэла.

Отметим, что счет в полуфинальной серии между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампой-Бэй Лайтнинг» стал 3-3, решающая игра пройдет 26 июня в Тампе.