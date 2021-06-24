Хэкстол стал первым главным тренером в истории «Сиэтла»

«Сиэтл» объявил о назначении первого главного тренера в истории команды.

Как сообщает официальный сайт нового клуба НХЛ, наставником »Кракен» стал Дэйв Хэкстол. Ранее 52-летний специалист входил в тренерский штаб «Торонто». Срок соглашения с тренером не сообщается.

«Дэйв — тренер, который заботится о своих хоккеистах. Послания тренера могут быть размытыми, а игроки хотят понимать, что хочет от них наставник. Дэйв доносит мысли четко и грамотно, это нравится хоккеистам», — сказал генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис.

Напомним, что новый клуб начнет выступление в НХЛ с сезона-2021/2022.

Добавим, что драфт расширения-2021 для «Кракен» состоится 21 июля. В нем представители клуба выберут по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса».