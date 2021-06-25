«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Вегасом», который завершился победой хозяев со счетом 3:2 в овертайме и позволил им выиграть серию - 4:2.

Таким образом, Монреаль впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли.

Последний раз канадские команды играли в финале Кубка Стэнли в 2011 году. С тех пор прошло 3684 дня. Затем в решающей серии «Ванкувер Кэнакс» встретились с «Бостон Брюинз» и проиграли 3-4.

Последняя победа канадских команд в НХЛ датируется 1993 годом, когда «Монреаль» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в финале со счетом 4:1.

В финале Кубка Стэнли в этом году «Хабс» встретятся с победителем пары «Тампа»- «Айлендерс» (3–3).