Защитник «Монреаля»: Сколько бы вам ни было лет, играть в финале – потрясающе

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Вебер поделился своими эмоциями после победы в полуфинале Кубка Стэнли с «Вегасом Голден Найтс» (3:2 ОТ, 4-2).

«Я так же взволнован, как и все перед каждой игрой в этом плей-офф. Вне зависимости от того, вам 20 или 35 лет, финал очень интересен. Остаемся в игре до июля. Вероятно, это последний этап, на который я когда-либо попадал, за исключением пузыря прошлого года. Мы счастливы, что мы все еще сражаемся, и мы счастливы двигаться вперед », - цитирует Вебера официальный сайт «Монреаля».

Напомним, в последний раз «Монреаль» побеждал в Кубке Стэнли в 1993 году. При этом, канадский клуб является самым титулованным из всех в НХЛ.