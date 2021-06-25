Кучеров может не сыграть в решающем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

Российский хоккеист «Тампы-Бэй» Никита Кучеров может не сыграть в решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Айлендерс».
По информации RT, главный тренер «молний» Джон Купер на вопрос о возможном участии россиянина ответил «не уверен».
Напомним, что в предыдущей игре двух команд Кучерова сначала толкнул в спину Скотт Мейфилд, после чего россиянин у борта получил силовой прием от Мэтью Барзэла.
Отметим, что решающая игра между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампой-Бэй Лайтнинг» пройдет 26 июня в Тампе.
источник: «RT на русском»