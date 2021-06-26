18 сейвов Василевского вывели «Тампу-Бэй» в финал Кубка Стэнли

В решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» на своем льду переиграла «Айлендерс» со счетом 1:0.

Единственный гол встречи был забит на 22-й в меньшинстве канадским нападающим Янни Гурдом.

Вратарь «молний» Андрей Василевский установил новый рекорд Лиги тем, что в четвертой серии подряд принес своей команде выход в следующий раунд плей-офф, отыграв «на ноль», в этот раз российский голкипер отразил 18 бросков по своим воротам.

В победной игре своей команды участие принял в том числе российский нападающий Никита Кучеров, который в предыдущем матче из-за травмы покинул лед. В итоге он сыграл 16 минут 29 секунд, в которых нанес два броска в створ и применил два силовых приема.

Напомним, что «Тампа-Бэй» является действующим обладателем Кубка Стэнли, в прошлом сезоне «молнии» в финале победили «Даллас» (4-2). В этот раз подопечные Джона Купера в решающей серии плей-офф сыграют с «Монреалем». Первая игра финальной серии пройдет 28 июня в «Тампе».