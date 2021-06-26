Василевский повторил рекорд своей команды по количеству «сухих» матчей в плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский, сыграв на ноль в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (1:0), повторил рекорд своей команды.

Россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности в пятом матче в карьере в играх плей-офф, ранее такое достижение удавалось совершить лишь Николаю Хабибулину и Бену Бишопу.

Напомним, что «Тампа-Бэй» является действующим обладателем Кубка Стэнли, в прошлом сезоне «молнии» в финале победили «Даллас» (4-2). В этот раз подопечные Джона Купера в решающей серии плей-офф сыграют с «Монреалем». Первая игра финальной серии пройдет 28 июня в «Тампе».