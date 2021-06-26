Никита Кучеров: Вопроса, буду я играть или нет, не было

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров заявил, что было готов выйти на лед в решающем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс», не смотря на полученную травму в прошлой встрече этих команд.

«Вопроса, буду я играть или нет, не было, потому что чувствовал себя хорошо. Чтобы одержать победу в седьмом матче, вы должны пожертвовать собой, сыграть в такой момент и поделиться этим с партнёрами по команде», - приводит слова хоккеиста RT, ссылаясь на пресс-службу НХЛ.

Кучеров провел на льду 16 минут 29 секунд, в которых нанес два броска в створ и применил два силовых приема.

Напомним, что «Тампа-Бэй» является действующим обладателем Кубка Стэнли, в прошлом сезоне «молнии» в финале победили «Даллас» (4-2). В этот раз подопечные Джона Купера в решающей серии плей-офф сыграют с «Монреалем». Первая игра финальной серии пройдет 28 июня в «Тампе».