Андрей Василевский: Партнеры отрабатывали в защите, поэтому моя работа была на порядок легче

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский рассказал, за счет чего его команде удалось победить в седьмом матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Айлендерс».

«В прошлом матче, ведя 2:0, «Тампа» постаралась «засушить» игру — и все закончилось плохо. Сейчас мы продолжили давить, даже когда повели в счете. Партнеры отрабатывали в защите, поэтому моя работа была на порядок легче. Это была образцовая игра номер семь» , - приводит слова Василевского RT, ссылаясь на пресс-службу НХЛ.

Напомним, что Василевский установил новый рекорд Лиги тем, что в четвертой серии подряд принес своей команде выход в следующий раунд плей-офф, отыграв «на ноль», в этот раз российский голкипер отразил 18 бросков по своим воротам.