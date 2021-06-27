Капризов вошел в пятерку лучших ограниченно свободных агентов НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов попал в рейтинг лучших ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet.

Россиянин занял пятое место. Возглавил рейтинг форвард «Колорадо» Кейл Макар. Следом за ним расположились защитники Миро Хейсканен из «Далласа» и Куинн Хьюз из «Ванкувера».

Также в топ-10 вошли вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич из «Нью-Йорк Рейнджерс» (седьмое и десятое места), а также Андрей Свечников из «Каролина Харрикейнз» (8-е место).

Напомним, что 24-летний хоккеист в текущем сезоне сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф Кубка Стэнли Капризов забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу в трех играх.