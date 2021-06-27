Джон Купер: Два Кубка Стэнли подряд возводят команду на иной уровень

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением, что команда может выиграть второй Кубок Стэнли подряд.

«Когда ты выигрываешь Кубок, это круто. Как мы шутим, теперь на вашем надгробии, спустя много лет, смогут честно написать: «Обладатель Кубка Стэнли». Но когда вы делаете это дважды подряд, вы и ваша команда сразу же переходите на новый уровень.

Спустя годы, когда люди вспомнят те времена, они скажут: Тампа была чертовски хороша». Два Кубка подряд - вот что дает команде особое место в истории», - цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

За последние 30 лет только трижды команды выигрывали кубок дважды подряд - «Питтсбург Пингвинз» (дважды - в 1991 и 1992, 2016 и 2017 годах) и Детройт Ред Уингз (1997 и 1998 годы).