Андрей Василевский назвал образцовой игру с «Айлендерс»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский подвел итоги победы над «Айлендерс» в седьмом матче серии (1:0, 4:3 в серии). Вратарь отразил все 18 бросков по воротам.

«В последней игре, ведя 2: 0, мы старались засушить игру, и она закончилась не очень хорошо. Теперь ребята продолжали прессинг, даже когда мы вышли вперед, - цитирует Василевского сайт НХЛ. - При этом все отработали в защите - намного легче работать вратарю, когда партнеры делают столько блокировок, сколько сегодня. Это была образцовая игра номер семь.»