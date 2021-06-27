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27 июня 10:46
автор: Александр Бойченко

Андрей Василевский назвал образцовой игру с «Айлендерс»

«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли, обыграв «Айлендерс» в серии 4-3.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский подвел итоги победы над «Айлендерс» в седьмом матче серии (1:0, 4:3 в серии). Вратарь отразил все 18 бросков по воротам.

«В последней игре, ведя 2: 0, мы старались засушить игру, и она закончилась не очень хорошо. Теперь ребята продолжали прессинг, даже когда мы вышли вперед, - цитирует Василевского сайт НХЛ. - При этом все отработали в защите - намного легче работать вратарю, когда партнеры делают столько блокировок, сколько сегодня. Это была образцовая игра номер семь.»

источник: NHL (НХЛ)
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