Кэри Прайс: Василевский играет просто великолепно, нужно проанализировать его стиль

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс поделился ожиданиями от дуэли со своим оппонента по финалу Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» - россиянином Андреем Василевском.

«Василевский играет великолепно. Он обладает крупными габаритами и всегда играет с полной самоотдачей, сражаясь до конца матча. Чтобы найти ключи к тому, как забивать Василевскому, нужно проанализировать стиль его игры. »Монреалю» нужно чаще оказывать давление на ворота «Тампы», создавать траффик на пятачке у ворот, стараться выигрывать все отскоки», - цитирует вратаря в своем твиттере журналист Дэвид Паньотта.

Напомним, что первый матч финальной серии состоится во вторник, 29 июня. Игра пройдет в Тампе.

Добавим, «Лайтнинг» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.