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28 июня 08:56
автор: Александр Бойченко

Андрей Василевский: Кучеров один из лучших игроков в мире

В нынешнем сезоне Кучеров провел 18 игр и набрал 27 очков для своей команды.

Российский вратарь «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о своем партнере по команде, российском нападающем Никите Кучерове.

«Пока мы играем вместе, Куч всегда был особенным и обладал высочайшим мастерством. А раньше многие тренеры и специалисты не верили и даже не предполагали, что Никита станет большой звездой. Но теперь мы видим, что это отличный игрок. Один из лучших в НХЛ. Умные и умелые с приставкой «супер». Всегда много работает и никогда не бывает полностью недоволен собой. Легко набирает от четырех до пяти очков за матч», - цитирует Василевского NHL.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем» состоится во вторник, 29 июня, на Амали Арене в Тампе. Начало в 3:00 мск.

источник: NHL (НХЛ)
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