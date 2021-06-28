Андрей Василевский: Кучеров один из лучших игроков в мире

Российский вратарь «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о своем партнере по команде, российском нападающем Никите Кучерове.

«Пока мы играем вместе, Куч всегда был особенным и обладал высочайшим мастерством. А раньше многие тренеры и специалисты не верили и даже не предполагали, что Никита станет большой звездой. Но теперь мы видим, что это отличный игрок. Один из лучших в НХЛ. Умные и умелые с приставкой «супер». Всегда много работает и никогда не бывает полностью недоволен собой. Легко набирает от четырех до пяти очков за матч», - цитирует Василевского NHL.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем» состоится во вторник, 29 июня, на Амали Арене в Тампе. Начало в 3:00 мск.