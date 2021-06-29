Дубль и ассист Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» переиграла «Монреаль» - 5:1.

В составе «молний» по одной шайбе забросили Эрик Чернак, Янни Гурд и Брейден Поинт. Также дублем и результативной передачей отметился форвард Никита Кучеров, на счету которого теперь 30 (7+23) очков в плей-офф. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 19 минут 58 секунд и сделал ассист. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 19.

«Канадиенс» ответили голом в исполнении Бена Шьяро. Российский защитник Александр Романов по решению тренерского штаба встречу пропускал.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Лайтнинг». Второй матч состоится 1 июля и начнется в 3:00 по московскому времени.