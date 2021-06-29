Кучеров признан первой звездой финального матча Кубка Стэнли «Тампа» - «Монреаль»

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» переиграла «Монреаль» - 5:1.
Дублем и результативной передачей отметился форвард Никита Кучеров, на счету которого теперь 30 (7+23) очков в плей-офф. Российского нападающего признали лучшим игроком матча.
Второй звездой стал форвард «молний» Брейден Поинт, сделавший три ассиста.
Третьей - защитник «Лайтнинг» Эрик Чернак, на счету которого заброшенная шайба.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Тампы». Второй матч состоится 1 июля и начнется в 3:00 по московскому времени.