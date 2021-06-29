Кучеров обошел Дацюка и Козлова в списке российских снайперов в плей-офф НХЛ

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» переиграла «Монреаль» - 5:1.

Дублем и результативной передачей отметился форвард Никита Кучеров, на счету которого теперь 30 (7+23) очков в плей-офф. Российского нападающего признали лучшим игроком матча.

Также в активе Кучерова стало 43 шайбы за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли. Это позволило ему выйти на пятое место в списке российских снайперов в истории плей-офф НХЛ, обойдя Вячеслава Козлова и Павла Дацюка (по 42).

Лидером по данному показателю является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (71 гол). За ним расположились нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (63) и уже завершившие карьеру Сергей Федоров (52) и Алексей Ковалев (45).

Напомним, что счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Тампы». Второй матч состоится 1 июля и начнется в 3:00 по московскому времени.