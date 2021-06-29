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29 июня 08:20
автор: Степан Шереметьев

Василевский обошел Хабибулина по числу побед в матчах финалов Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» повела в серии с «Монреалем» со счетом 1-0.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» переиграла «Монреаль» - 5:1.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 19. Эта победа стала для вратаря пятой в матчах финальных серий Кубка Стэнли. Он установил новый рекорд для российских стражей ворот на этой стадии розыгрыша, превзойдя результат бывшего голкипера «Лайтнинг» Николая Хабибулина (четыре).

Отметим, что рекордным показателем владеет Жак Плант (25 побед в финалах), на втором месте Кен Драйден (24), тройку замыкает Тюрк Брода (21).

Напомним, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Тампы». Второй матч состоится 1 июля и начнется в 3:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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