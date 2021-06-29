Президент США и премьер-министр Канады поспорили на исход финала Кубка Стэнли

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил президенту США Джо Байдену заключить пари на исход финала Кубка Стэнли, где встречаются «Монреаль» и «Тампа-Бэй».

«Две лучшие команды НХЛ прямо сейчас играют друг против друга. может быть дружеского пари?» - написал в «твиттере» Трюдо, обращаясь к президенту США.

«По рукам, приятель», - ответил Байден.

В чем заключается спор политики не уточнили.

Напомним, что в первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» переиграла «Монреаль» – 5:1. В составе «молний» дублем и результативной передачей отметился форвард Никита Кучеров, на счету которого теперь 30 (7+23) очков в плей-офф. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 19 минут 58 секунд и сделал ассист. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 19.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Лайтнинг». Второй матч состоится 1 июля и начнется в 3:00 по московскому времени.