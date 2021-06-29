Уэбер оштрафован за удар Кучерова клюшкой в первом матче финала Кубка Стэнли

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер оштрафован за удар клюшкой форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в первом матче финала Кубка Стэнли.

Как сообщает департамент безопасности игроков НХЛ, 35-летний канадец должен будет выплатить пять тысяч долларов. Отмечается, что это максимальная сумма штрафа за подобное нарушений. Арбитры матча не увидели нарушения Уэбером правил против Кучерова.

Напомним, что в первый финальный матч завершился победой «Тампы-Бэй» над «Монреалем» - 5:1. Кучеров набрал 3 (2+1) очка.