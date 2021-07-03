Генменеджер «Миннесоты»: Контракт с Капризовым это сложный процесс, но мы договоримся

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал ход переговоров по новому контракту с российским форвардом Кириллом Капризовым.

«Контракт с Капризовым это сложный процесс. В одном случае это может занять три дня, в другом - три месяца. Но мы уверены, что сможем договориться с Кириллом», — приводит Майк Руссо в своем твиттере слова функционера.

В минувшем сезоне Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко.

Добавим, что россиянин стал обладателем «Колдер Трофи». Эта награда вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.