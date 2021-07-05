«Спартак» заключил соглашение с голкипером «Вегаса»

Вратарь Оскар Данск подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что соглашение с 27-летним шведским голкипером заключено на два года.

Оскар Данск – новый вратарь «Спартака»!



27-летний Данск (189 см, 88 кг) последние четыре сезона провел в системе клуба NHL «Vegas Golden Knights», являясь основным вратарем «Chicago Wolves» и «Henderson Silver Knights» в AHL.



Контракт с Оскаром Данском подписан на 2 года. — Spartak Moscow (@spartak_hc) July 5, 2021

Данск последние четыре сезона провел в системе клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», являясь основным вратарем «Чикаго Вулвз» и «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ.