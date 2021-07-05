Мозякин завершил карьеру игрока

Бывший нападающий сборной России и магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин принял решение завершить игровую карьеру.

«Сергей Мозякин сегодня принял решение о завершении карьеры», - приводит ТАСС слова агента хоккеиста Сергея Паремузов.

Ранее стало известно, что Мозякин отказался войти в тренерский штаб «Металлурга».

Добавим, что 40-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ. На счету Мозякина 928 очков. Кроме того, Сергей является лучшим снайпер в истории российского хоккея.

В минувшем сезоне Мозякин провел 49 матчей, в которых набрал 31 (14+17) очко.