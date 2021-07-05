Умер вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии Кивлениекс

Скончался голкипер «Коламбуса» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс, сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на сайт Федерации хоккея Латвии.

Кивлениексу было всего 24 года. Кивлениекса не выбрали на драфте, но в 2017 году он попал в систему «Коламбуса».

Всего за «Колмамбус» вратарь провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 проценте отраженных бросков.

В латвийских СМИ сообщается, что к гибели Матисса мог привести трагический инцидент, связанный с пиротехникой.