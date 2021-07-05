Вечеслав Быков: Такие игроки, как Мазякин, создают славу нашему хоккею

В понедельник агент Мозякина Сергей Паремузов сообщил, что бывший нападающий сборной России и магнитогорского «Металлурга» 40-летний Мозякин решил завершить карьеру.

«Такие игроки редко рождаются, это уникальный хоккеист с отличной техникой, видением игры и, что мне особенно понравилось, он очень хороший партнер и как человека его очень уважали в команда », - сказал Быков. - Сергей начал заниматься хоккеем еще в советское время, а теперь даже успел поиграть в одной команде с сыном. Конечно, такие игроки создают славу нашему хоккею и являются примером для молодежи в том, к чему и как стремиться - он хороший пример для подражания.»

Мазякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем множества рекордов России по хоккею. В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды - чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин - двукратный серебряный (2010, 2015) и бронзовый (2016, 2017) призер чемпионатов мира. В сезоне 2020/21 на его счету 49 матчей, в которых он набрал 31 (14 голов + 17 передач) очко.