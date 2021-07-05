Геннадий Величкин: Горжусь тем, что достаточно долгое время проработал с Мозякиным

Бывший генеральный директор «Металлурга» Геннадий Величкин отреагировал на сообщение о том, что нападающий клуба Сергей Мозякин завершил карьеру игрока.

«Это человек с большой буквы, как спортсмен и человек. Я очень горжусь, что достаточно долгое время проработал с Сергеем. Он большой профессионал. Мог бы Мозякин оказаться в тренерском штабе „Металлурга“? Я не могу обсуждать действие других. Никак не смотрю на это. Прощальный матч? Это хорошая традиция для больших спортсменов. Почему бы нет?», — цитирует Величкина Sport24.

Добавим, что 40-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ. На счету Мозякина 928 очков. Кроме того, Сергей является лучшим снайпер в истории российского хоккея.

В минувшем сезоне Мозякин провел 49 матчей, в которых набрал 31 (14+17) очко.