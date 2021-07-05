Борис Михайлов: Не знаю сколько продержится рекорд Мозякина, но кто-нибудь его точно побьет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался относительно рекорда нападающего Сергеем Мозякиным после объявлении о завершении его карьеры.

«Что касается бомбардирского достижения Мозякина, кто-нибудь и когда-нибудь, конечно, побьёт его рекорд. Сколько он продержится — не знаю. Но всё равно кто-нибудь его точно побьёт. Могу ли я представить Мозякина в качестве тренера? Почему бы и нет? Могу. Скорее да, чем нет», — приводит слова известного хоккеиста «Чемпионат».

Добавим, что сегодня Мозякин объявил о завершении игровой карьеры. 40-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ. На его счету 928 очков.

Напомним, что в сентября 2016 года Мозякин в матче с минским «Динамо» забросил 429-ю шайбу в чемпионатах страны и превзошел достижение Михайлова.