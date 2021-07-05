Защитник «Монреаля» Романов сыграет с «Тампой» в четвертом матче

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов примет участие в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа Бэй Лайтнинг».

Согласно официальному аккаунту «Хабс» в Twitter, сегодня на лед выйдут Романов и Бретт Кулак.

Также по решению тренера Доминика Дюшара матч пропустит нападающий Эспери Котканиеми, его заменит Джейк Эванс.

В регулярном чемпионате 2020/2021 Романов провел 54 матча, в которых сумел набрать 6 (1 + 5) очков с показателем полезности «+1». В плей-офф 21-летний защитник сборной России отыграл две игры, не сумев забить.