Абрамов - о возвращении в «Трактор»: Захотелось вновь поиграть под руководством Анвара Гатиятулина

бывший нападающий «Оттавы» Виталий Абрамов рассказал о том, почему вернулся в Россию.

«Тяжело далось решение уехать обратно? Безусловно. За океаном я провел шесть лет. Много хороших воспоминаний. Но мы разговаривали с главным тренером «Трактора» Анваром Рафаиловичем Гатиятулиным, и он стал одним из факторов, почему я вернулся в Челябинск. Мы уже работали вместе в «Белых Медведях». Знаю, какой он специалист, и захотелось вновь поиграть под его руководством», - цитирует хоккеиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Абрамов является воспитанником челябинского хоккея. На драфте-2016 Виталий выбран «Коламбусом» под 65-м общим номером.

В мае стало известно, что нападающий вернулся в «Трактор».