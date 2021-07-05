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05 июля 22:45
автор: Александр Бойченко

Киллорн может выйди на лед в четвертом матче с «Тампой»

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн может принять участие в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3-0).

«Джон Купер проведет утреннюю раскатку с командой. Главный тренер отметим, что Киллорн «определенно приближается» к возвращению в состав. Решение о его участии будет принято непосредственно перед матчем», - написал в своем твиттере инсайдер Hockey Night in Canada Крис Джонстон.

Форвард «молний» пропустил две игры подряд из-за травмы голеностопа. В прошедшем регулярном чемпионате 31-летний нападающий сыграл в 56 матчах, набрав 33 (15+18) очка при показателе полезности «-1». В плей-офф Киллорн набрал 17 (8+9) очков в 19 матчах при коэффициенте полезности «-1».

источник: Twitter.com
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