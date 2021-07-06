Романов стал самым молодым защитником в истории «Монреаля», забросившим шайбу в финале Кубка Стэнли

В четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли «Монреаль» переиграл «Тампу-Бэй» - 3:2 ОТ.

В составе «Канадиенс» шайбу забросил защитник Александр Романов. На момент гола ему было 21 год и 180 дней. Россиянин стал самым молодым защитником в истории «Монреаля», забросившим шайбу в финале Кубка Стэнли.

Напомним, что для 21-летнего хоккеиста это был первый матч в финале Кубка Стэнли.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Пятый матч между командами пройдет 8 июля и начнется в 03:00 по московскому времени.