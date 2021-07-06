В НХЛ рассказали, при каких условиях хоккеисты лиги смогут поехать на Олимпиаду-2022

Комиссар НХЛ Гари Бэттмен рассказал о том, при каких условиях хоккеисты лиги смогут принять участие на Олимпиаде-2022 в Китае.

«Если детали о дорожных расходах и страховом покрытии будут детально проработаны, мы поедем на Олимпиаду. При этом страхование должно включать положения от всех рисков, включая COVID-19, которые очень сложно, если не невозможно, приобрести», - приводит слова Бэттмена журналист NHL Network Джон Мороси.

Напомним, что ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что решение об участии в Олимпиаде игроков НХЛ будет в ближайшее время. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли также приводил информацию, что переговоры продолжаются.

Соревнования пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.