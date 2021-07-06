Тренер «Тампы» прокомментировал поражение от «Монреаля» в матче финальной серии плей-офф НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Монреаля» (2:3 ОТ) в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

«Что мы могли сделать иначе? Было бы неплохо не попадать столько раз в штангу. До сих пор шайбы нас слушались, залетали куда нам нужно. Сегодня - не захотели. Думаю ли я, что мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть? Конечно. Просто они не зашли. Иногда такое случается: вроде играешь очень прилично, но здесь не повезло, там не сложилось, а еще в концовке удачу ловит соперник - и ты проиграл. Никто из нас не вешает нос, но сегодня мне понравилось многое из того, что мы сделали», - приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что счет в серии стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Пятый матч между командами пройдет 8 июля и начнется в 03:00 по московскому времени.