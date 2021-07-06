«Мы продолжаем чувствовать то, что можем быть лучше». Тренер «Монреаля» - после победы над «Тампой»

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм прокомментировал победу над «Тампой» в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли (3:2 ОТ).

«Мы говорили о том, что и как надо менять, и для нас это был еще один вызов. Сегодня мы играли с большой отдачей. Да, не идеально. Но мы продолжаем чувствовать то, что можем быть лучше. Постараемся доказать это в пятом матче в Тампе. Хотя там, конечно, не будет легче», - приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ.

Напомним, что свой первый матч в финальной серии провел российский защитник Александр Романов. Хоккеист «Монреаля» отметился заброшенной шайбой.

Напомним, что счет в серии стал 3-1 в пользу «Лайтнинг». Пятый матч между командами пройдет 8 июля и начнется в 03:00 по московскому времени.