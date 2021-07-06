«Это еще не конец» - премьер-министр Канады о «Монреале»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал победу «Монреаль Канадиенс» над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвертой игре финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - Кубке Стэнли.

«Это еще не конец. Пока ничего не решено», - написал Трюдо на своей странице в Twitter.

Встреча прошла на стадионе «Белл Центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Таким образом, «Монреаль» сократил разрыв в серии - 3:1.

Пятый матч состоится 8 июля. Встреча состоится на «Амали Арене» в Тампе. Игра начинается в 03:00 мск.